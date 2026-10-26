Hakkari’de yeni yapılan kamelyaya zarar verdiler

Hakkari'de Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarının bulunduğu alandaki parkta yer alan kamelya tahrip edildi.

Gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin kamelyaya zarar verdiği öğrenildi. Bir süre önce belediye tarafından kurulan ve çevre düzenlemesi yapılan park alanındaki kamelyanın tahrip edilmesi tepkiye neden oldu.