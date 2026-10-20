Hakkari Geçitli köyünde 12 kilometrelik BSK asfalt çalışması tamamlandı

Hakkari'nin Geçitli köyünde ana ve mahalle yollarını kapsayan yaklaşık 12 kilometrelik BSK asfalt çalışması tamamlandı.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından kent merkezine bağlı Geçitli köyünde yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları tamamlandı. Köyün ana ve mahalle yollarını kapsayan çalışmalar kapsamında yaklaşık 12 kilometrelik yol asfaltla kaplandı. Yapılan çalışmalarla birlikte Geçitli köyündeki ulaşım altyapısı iyileştirilirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesine katkı sağlandı.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ve yol standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların il genelinde sürdürüldüğü belirtildi.