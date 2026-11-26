Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan askeri üs bölgesinin yolu 2 gün süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasındaki 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı noktalarda 1 metreye ulaştığı yolda çalışma başlattı. Ekiplerin iki gün süren yoğun çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.