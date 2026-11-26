Hakkari Yüksekova'da askeri üs bölgesine ulaşım kardan 2 gün sonra yeniden sağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili kar yağışı, Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasındaki 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolunu ulaşıma kapattı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, bazı noktalarda 1 metreye ulaşan karı 2 gün süren çalışmayla temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan askeri üs bölgesinin yolu 2 gün süren çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasındaki 2 bin 135 rakımlı askeri üs bölgesinin yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı noktalarda 1 metreye ulaştığı yolda çalışma başlattı. Ekiplerin iki gün süren yoğun çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Kaynak: İHA
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