Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini artırmasıyla vatandaşların kışlık mutfak hazırlıkları kapsamında yoğun ilgi gösterdiği patates, ilçedeki tezgahlarda satışa sunuldu.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede, temel gıda maddeleri arasında yer alan patates, Sobacılar ve Eski Sinema sokaklarında kurulan tezgahlarda alıcı buluyor. Hem ekonomik olması hem de uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi nedeniyle tercih edilen kışlık patatesin kilogramı 20 liradan, yaklaşık 40 kilogramlık çuvalı ise 800 liradan satılıyor.

İlçe merkezinde patates satışı yapan esnaf Hakan Çiftçi, özellikle kalabalık ailelerin ve kışlık stok yapmak isteyenlerin kiloluk alımlar yerine çuval usulü alışverişi tercih ettiğini belirtti. Yerli üretimin yanı sıra çevre illerden temin edilerek ilçeye getirilen patateslerin sezon boyunca yoğun talep gördüğünü ifade eden Çiftçi, havaların daha da soğumasıyla satışların artmasını beklediklerini kaydetti.

Kışlık patates satın alan vatandaşlar ise kar yağışı bastırmadan temel gıda ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, fiyatların makul seviyede olmasının bütçelerini rahatlattığını ifade etti.