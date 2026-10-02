Hakkari Yüksekova\'da soğuk hava sonrası Cilo Dağları\'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Yüksekova'da son günlerde etkili olan soğuk havaların ardından ilçedeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağı zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.