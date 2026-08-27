Halkevi inşaat bölgesinde ulaşım kargaşası - Son Dakika
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Halkevi inşaat bölgesinde ulaşım kargaşası

Halkevi inşaat bölgesinde ulaşım kargaşası
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Eskişehir'de Halkevi inşaatı nedeniyle kapatılan yolda yaya geçişleri tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar güvenli bir yaya tüneli yapılmasını istiyor.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün temeli atılan Halkevi binası inşaatının yanındaki caddede, yolun bir bölümünün yaya ulaşımına kapatılması sonucu tam bir kargaşa yaşanıyor. Trafik işaretleri, uyarı levhaları ve bariyerlere rağmen yayalar, farklı yerlerden kapalı yol bölgesini geçerek hem kendilerini, hem de sürücüleri tehlikeye sokuyor.

Porsuk-1 Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tarihi Halkevi binasının yeniden yapılması için Sivrihisar-1 Caddesi yolunun bir kısmının tek yönü kısmı olarak ulaşıma kapatıldı. Yaya kaldırımını kapatan inşaat paravanları nedeniyle yaşanan ulaşım kargaşası yeni bir boyut kazandı. Bölgede yayalar için ayrılan geçişin bir bölümünün doğrudan inşaat sahasının içinden geçmesi, riskleri arttırdı. Cadde üzerindeki çalışma sebebiyle kaldırım tamamen kapatılırken, hem yaya ve hem de araç trafiği geçici olarak tramvay yoluna aktarıldı. Güvenli bir yaya koridoru bulunmaması nedeniyle vatandaşlar, güzergahın yarısını şantiye alanın hemen yanından yürüyerek geçmek zorunda kalıyor. Bazı vatandaşlarla, karşı şeridi kullanmak yerine yolun ortasındaki orta kaldırım üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Yayalar, doğrudan şantiye kenarına ya da tramvay yoluna yönlendirilen araç trafiğiyle karşı karşıya geliyor. Hem şantiye sahasından geçen hem de çıkışta araçlarla, zaman zaman geçen tramvayla burun buruna gelen vatandaşlar, acilen korunaklı ve kapalı bir yaya tüneli oluşturulmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Halkevi inşaat bölgesinde ulaşım kargaşası - Son Dakika

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