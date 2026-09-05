Hatay Antakya'da yaklaşık 2 metrelik kara yılan evin bahçesinde kıstırıldı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da yaklaşık 2 metrelik kara yılan evin bahçesinde kıstırıldı

Hatay Antakya\'da yaklaşık 2 metrelik kara yılan evin bahçesinde kıstırıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metrelik kara yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sakinleri rahat nefes aldı.

Hatay'da evin bahçesine giren yaklaşık 2 metrelik kara yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulanan müstakil evin bahçesinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve siyah olduğu görüldü. Yılanın yakalanmasıyla ev sakinleri rahat nefes aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hatay Antakya'da yaklaşık 2 metrelik kara yılan evin bahçesinde kıstırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da yaklaşık 2 metrelik kara yılan evin bahçesinde kıstırıldı - Son Dakika
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