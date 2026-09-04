Hatay Arsuz'da eve giren yılan ekiplerce yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bir evin içinde görülen yılan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin içerisinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Gözcüler Mahallesi'nde bir evin içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı.
Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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