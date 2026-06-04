Hatay'da Bahçeye Giren Yılan Yakalandı

Hatay'da müstakil evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalandı.
İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Bahçedeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekibine bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekiplerince aparatla yakalanıp doğaya bırakıldı. - HATAY
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