Hatay'da Bahçeye Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Bahçeye Giren Yılan Yakalandı

04.06.2026 09:03
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İskenderun'da müstakil evin bahçesindeki 1,5 metrelik yılan itfaiye tarafından yakalandı.

Hatay'da müstakil evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalandı.

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Bahçedeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekibine bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekiplerince aparatla yakalanıp doğaya bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hatay'da Bahçeye Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika

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