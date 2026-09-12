Hatay\'da depremden bu yana 134\'üncü cami Altınözü\'nde ibadete açıldı

Hatay'da depremin ardından inşa edilen 134'üncü cami olan 'Atayurdu Mahalle Camii' Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 134'üncü cami Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde bulunan Atayurdu Mahalle Camii' Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 134 cami, 50 Kur'an kursu, 14 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 37 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Bugün Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallemizde 134'üncü camimizi çok şükür hizmete alıyoruz"

134'üncü caminin ibadete açıldığını ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Depremden sonra inşa edilen 134'üncü camimizi de ibadete açıyoruz. Asırların felaketiyle beraber şehrimizin bütün bina dokusu zarar görmekle birlikte özellikle dini yapılarımızda önemli ölçüde zarar görmüştü. O gün itibariyle devlet millet işbirliğiyle başlayan çalışmalar gün gün sonuçlarını verdi. Bugün Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallemizde 134'üncü camimizi çok şükür hizmete alıyoruz. Bir taraftan maddi olarak şehrimizin her yanı ve yönüyle ayağa kalkarken yeni bir Hatay doğarken diğer taraftan da manevi olarak bu tür tesislerimiz ve kurumlarımızın hizmete alması vatandaşlarımızı ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sadece 134 yeni camimiz değil, onun yanında 50 Kur'an kursumuz ve 14 gençlik merkezimizde şu an itibariyle yine devlet millet iş birliğiyle hizmettedir. Onun yanında 37 camimizin inşaatları devam ediyor. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hatay'ımızda vatandaşlarımızın rahatlıkla ibadet edeceği, yan yana saf tutacağı ve insanlarımızın bir araya geleceği dini mekanlarımızı da açmış olacağız. Ben Altınözü ilçesinde Atayurdu Mahallemizdeki Atayurdu Camimizin başta Altınözü'müze, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.