Hatay'da Dere Taştı, Evler Su Altında Kaldı

Hatay'da aşırı yağışlarla birlikte taşan dere evleri su altında bıraktı. Öte yandan suyun debisinin yükselmesiyle yaşananlarsa kameraya yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı. Taşmayla birlikte dere etrafında bulunan evleri su bastı. Yaşanan yağış sonrası ilçenin bazı bölgelerindeyse sel etkili oldu. Selle birlikte caddelerin göle döndüğü anlar kameraya yansıdı. - HATAY