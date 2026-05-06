Hatay\'da Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu

Hatay'da etkili olan dolu yağışı, Amik Ovası'nda hasada hazırlanan soğan, patates ve buğday tarlalarında zarara yol açtı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler de hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine zarar verdi. Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı görüldü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarlalar beyaza bürünürken, hasada hazırlanan soğan, patates ve buğday tarlaları zarar gördü. Etkili olan dolu yağışında hasada hazırlanan ürünlerin büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade eden Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, dolu yağışının 6 bin dönümlük alandaki ürüne zarar verdiğini söyledi.

"Bu dolu hemen hemen ceviz büyüklüğünde hızlı bir şekilde iniş yaparak yağdı ve 6 bin dönümlük alanda kurtarılacak ürün yok"

Ceviz büyüklüğünde olan ve hızlı bir şekilde yağan dolunun 6 bin dönümlük arazideki patates ve soğana zarar verdiğini ifade eden Cüneydioğlu, "Burası patates ekili tarlamızdı. Burada en geç bir ay sonra mayıs ayına girmesinden sonra bir hasat olayı gerçekleşecekti. Geçtiğimiz cumartesi günü öğleden sonra yaşadığımız dolu afetinden dolayı hasadımız kalmadı ve içler acısı durumdayız. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Bu ürünlerin tekrardan ilaçlanması veya gübrelenerek eski duruma getirilmesi imkanı yok. Çünkü şu anda toprağın altında yumurta kadar patates yumrusu var. Bu saatten sonra bunlar büyümez öyle kalır" dedi.

Bölgede yaklaşık 25 bin dönüm arazide patates, soğan ve buğday ekili olduğunu söyleyen Şemsettin Cüneydioğlu, "Sağolsunlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, bizi yalnız bırakmadı, gelip anında tespitlerini yapıp raporlarını tuttular. Bunun 6 bin dönümlük alanda kurtarılacak ürün yok" ifadelerini kullandı.

"Ceviz büyüklüğündeki dolu 10 dakika içerisinde yağarken ne patates ne soğan ne de buğday bıraktı"

Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun hasat edilecek ürünlere zarar verdiğini söyleyen Halil Kureyşoğlu ise, "Hava yağışlıydı ve sonra doluya döndü. Ceviz büyüklüğündeki dolu, 10 dakika içerisinde yağarken ne patates ne soğan ne de buğday bıraktı. 10 dakikalık dolu boyunca tüm mevcut ürünlerin hepsi gitti. Hasat edilmesine 20 gün kalmıştı. Tam hasat zamanında sökülmüş soğanı sanki çekiç alıp ezmiş gibi hale geldi" diye konuştu. - HATAY