Hatay'da Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu

Hatay\'da Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu
06.05.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amik Ovası'ndaki dolu yağışı, 6 bin dönüm tarlada soğan, patates ve buğdaya büyük zarar verdi.

Hatay'da etkili olan dolu yağışı, Amik Ovası'nda hasada hazırlanan soğan, patates ve buğday tarlalarında zarara yol açtı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler de hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine zarar verdi. Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı görüldü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarlalar beyaza bürünürken, hasada hazırlanan soğan, patates ve buğday tarlaları zarar gördü. Etkili olan dolu yağışında hasada hazırlanan ürünlerin büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade eden Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, dolu yağışının 6 bin dönümlük alandaki ürüne zarar verdiğini söyledi.

"Bu dolu hemen hemen ceviz büyüklüğünde hızlı bir şekilde iniş yaparak yağdı ve 6 bin dönümlük alanda kurtarılacak ürün yok"

Ceviz büyüklüğünde olan ve hızlı bir şekilde yağan dolunun 6 bin dönümlük arazideki patates ve soğana zarar verdiğini ifade eden Cüneydioğlu, "Burası patates ekili tarlamızdı. Burada en geç bir ay sonra mayıs ayına girmesinden sonra bir hasat olayı gerçekleşecekti. Geçtiğimiz cumartesi günü öğleden sonra yaşadığımız dolu afetinden dolayı hasadımız kalmadı ve içler acısı durumdayız. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Bu ürünlerin tekrardan ilaçlanması veya gübrelenerek eski duruma getirilmesi imkanı yok. Çünkü şu anda toprağın altında yumurta kadar patates yumrusu var. Bu saatten sonra bunlar büyümez öyle kalır" dedi.

Bölgede yaklaşık 25 bin dönüm arazide patates, soğan ve buğday ekili olduğunu söyleyen Şemsettin Cüneydioğlu, "Sağolsunlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, bizi yalnız bırakmadı, gelip anında tespitlerini yapıp raporlarını tuttular. Bunun 6 bin dönümlük alanda kurtarılacak ürün yok" ifadelerini kullandı.

"Ceviz büyüklüğündeki dolu 10 dakika içerisinde yağarken ne patates ne soğan ne de buğday bıraktı"

Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun hasat edilecek ürünlere zarar verdiğini söyleyen Halil Kureyşoğlu ise, "Hava yağışlıydı ve sonra doluya döndü. Ceviz büyüklüğündeki dolu, 10 dakika içerisinde yağarken ne patates ne soğan ne de buğday bıraktı. 10 dakikalık dolu boyunca tüm mevcut ürünlerin hepsi gitti. Hasat edilmesine 20 gün kalmıştı. Tam hasat zamanında sökülmüş soğanı sanki çekiç alıp ezmiş gibi hale geldi" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hatay'da Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:39
CHP’nin “mutlak butlan“ davasında 5. duruşma bugün başlıyor
CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
09:15
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:50:23. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Dolu Tarım Ürünlerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.