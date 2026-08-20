Hatay\'da Silajlık Mısır Hasadı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, silajlık mısır hasadı gerçekleştiren üreticiyi arazisinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bereketli toprakların yer aldığı Hatay'da yaz aylarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde hasatlar devam ediyor. Tarım arazilerinde çiftçiler tarafından ekimi yapılan silajlık mısırda hasat başladı.

İl Müdürü Türkmen, İl Müdür Yardımcısı Fatih Andı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette üreticiden silajlık mısırda; ürün verimi, kalite durumu ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Türkmen, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.