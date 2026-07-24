Hatay\'da Yılanlar Güvenle Yakalandı

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçelerinde yerleşim alanlarında görülen yılanlar, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hassa ve Erzin ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar için ekipler çalışma gerçekleştirdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda yılanlar herhangi bir zarar verilmeden güvenli şekilde yakalandı.

Yakalanan yılanlar, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılırken, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.