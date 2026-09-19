Hatay İskenderun\'da mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay İskenderun'da mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde bulundukları alanlardan çıkarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hayvanlar güvenli şekilde bulundukları yerlerden çıkarıldı.
İskenderun'un farklı noktalarında mahsur kalan hayvanların kurtarılması amacıyla itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda hayvanlar bulundukları alanlardan güvenli şekilde çıkarıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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