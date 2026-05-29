Vali Masatlı afet bölgesinde incelemelerde bulundu

29.05.2026 17:14  Güncelleme: 17:20
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında incelemeler yaptı, 64 ihbar alındığını ve 17 aracın zarar gördüğünü açıkladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Dörtyol ilçesinde selden etkilenen bölgelere giden Vali Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Selden etkilenen alanları gezen Masatlı, vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.Bölgede görev yapan AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Vali Masatlı, selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezimize 64 ihbar ulaşmış olup, bu ihbarların 35'i Dörtyol ilçemiz merkezli olduğumu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Meteoroloji Müdürlüğümüz tarafından uyarıda bulunuldu. Özellikle Erzin, Dörtyol, İskenderun, Samandağ ve Yayladağı hattında kuvvetli yağışlar olacağı, buna bağlı olarak da fırtına ve çeşitli hava hareketlerinin yaşanabileceği bildirildi.Bizler de bu bildirimle birlikte hemen TAMP'ı topladık. AFAD'ımızda, Sayın Valimizin başkanlığında; AFAD Müdürümüz, Devlet Su İşleri yetkililerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve itfaiye teşkilatımızla birlikte durumu yakından takip etti.Ancak yukarı havzalarda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle özellikle Deliçay ve çevresinde, Dörtyol ilçemizde bir takım hasarlar meydana geldi. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize 64 ihbar ulaşmış olup, bu ihbarların 35'i Dörtyol ilçemiz merkezlidir" diye konuştu.

"Deliçay ile denizin buluştuğu noktada 17 araç zarar gördü"

Başta Dörtyol ilçemiz olmak üzere, ihbar aldığımız ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor diyen Vali Masatlı, "Burada özellikle Deliçay yatağı ve çevresinde yer yer hasarlar oluşmuştur. Deliçay'ın denizle buluştuğu hatta, Beyazgül Sitesi'nin bulunduğu bölgede ise 17 aracımız zarar görmüştür. Herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Şu an itibarıyla başta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün araç ve personelleri olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, itfaiye teşkilatımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sahadayız. Yağışların oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Dörtyol ilçemiz olmak üzere, ihbar aldığımız ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bir iki gün içerisinde bu olumsuz tabloyu normale çevireceğiz. Ben buradan başta Dörtyol ilçemiz olmak üzere, yağışlardan etkilenen tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Yerel Haberler, Hatay Valiliği, Hava Durumu, 3. Sayfa, Dörtyol, Yaşam, Çevre, Son Dakika

