Hatay Yayladağı\'nda fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki aracın üstüne düştü

Hatay Yayladağı'nda fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki aracın üstüne düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Yayladağı'nın Çamaltı Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki aracın üzerine düştü. Ağaç ulaşımı ve çevreyi etkilerken, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede kaldırılarak bölgedeki olumsuzluk giderildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde fırtınanın etkisiyle ağaç devrilerek aracın üzerine düştü.
Çamaltı Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın üzerine fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Ağaç, ulaşımı ve çevredeki alanı etkiledi. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirilerek çalışma başlattı.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araç üzerinde bulunan ağaç kısa sürede bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki olumsuzluk giderildi.
Kaynak: İHA
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