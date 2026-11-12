HATSU, Antakya\'daki TOKİ konutları için 3 bin metreküplük su deposu inşa ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya'daki TOKİ konutlarının artan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu inşa ediyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen çalışmayla Alazi, Dikmece, Karaali ve Kisecik TOKİ konutlarına içme suyu sağlayacak yeni deponun yapımına devam ediliyor.

Bölgede bulunan 500 metreküp kapasiteli mevcut deponun artan ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması üzerine yapımına başlanan yeni depo, bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınacak.

Yeni deponun devreye girmesiyle birlikte söz konusu TOKİ konutlarına sağlanan içme suyu iletim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki su ihtiyacının daha güçlü şekilde karşılanması hedefleniyor.

HATSU ekiplerinin yeni depoyu mevcut içme suyu şebekesine bağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.