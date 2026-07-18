Hava Durumu: Sağanak Yağış ve Sıcaklık - Son Dakika
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Hava Durumu: Sağanak Yağış ve Sıcaklık

18.07.2026 09:31
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Kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hava Durumu: Sağanak Yağış ve Sıcaklık - Son Dakika

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