Havran Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havran Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100

Havran Barajı\'nda Su Seviyesi Yüzde 100
22.05.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havran Barajı'nın dolması, Edremit Körfezi'ndeki çiftçilerin bereket umudunu artırdı.

Balıkesir'in Havran ilçesindeki barajda doluluk yüzde yüzü bulması Edremit Körfezi'ndeki çiftçileri sevindirdi. Barajın taşma noktasına yaklaşması bölgede bereket beklentisini artırdı.

Havran ilçesinde kış boyunca etkili olan yağışlar, Havran Barajı'nı tamamen doldurdu. Tam kapasiteye ulaşan baraj, bölgedeki tarımsal üretim için umut oldu. Havran Barajı, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere Körfez bölgesinde yaklaşık 36 bin dekar tarım arazisini suluyor. Özellikle zeytinlikler için kritik öneme sahip olan baraj suyu, üreticilerin verim beklentisini yükseltti. Barajın tamamen dolduğunu kaydeden Havran Doğal Gıda İşletmesi sahibi Bekir Çetin, "Biz 10 yıldan beri barajın yakınında üretim yapıyoruz. Baraj kuraklık yüzünden 4 yıldan beri dolmuyordu. Bu sene çok iyi doldu. Su Edremit-Balıkesir yoluna ulaştı. Bu da yöre çiftçilerini sevindirdi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Havran Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: Havran Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 100 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.