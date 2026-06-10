Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Elazığ'da - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Elazığ'da

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Elazığ\'da
10.06.2026 13:10
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Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide kursiyerlerin yaptığı ürünler görücüye çıktı.

Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede Keban Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sergi açıldı. Sergide kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünler görücüye çıktı. Serginin açılışına, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Açılışın ardından protokol ve katılımcılar sergiyi gezdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Elazığ'da - Son Dakika

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