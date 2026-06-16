'Haymana Zarif Ak Yıldızı' için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi - Son Dakika
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'Haymana Zarif Ak Yıldızı' için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi

\'Haymana Zarif Ak Yıldızı\' için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi
16.06.2026 18:07  Güncelleme: 18:18
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Ankara'nın Haymana ilçesinde dünyada sadece bu bölgede yetişen 'Haymana Zarif Ak Yıldızı' bitkisi için Tür Koruma Eylem Planı başlatıldı. Proje kapsamında bitkinin yayılış alanları, tehditler ve koruma stratejileri belirlenecek.

Ankara'nın Haymana ilçesi sınırları içinde yetişen endemik bitki 'Haymana Zarif Ak Yıldızı' için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, dünyada yalnızca ilçenin Yenice (Sındıran) Mahallesi çevresindeki sınırlı alanlarda yetişen endemik 'Haymana Zarif Ak Yıldızı' (Ornithogalum Demirizianum) için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Haymana Belediyesi'nin ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilgili kurum temsilcileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü uzmanları katıldı.

Toplantıda, sadece Haymana'da doğal yayılış gösteren Haymana Zarif Ak Yıldızı'nın mevcut durumu, karşı karşıya bulunduğu tehditler ve uygulanacak koruma yöntemleri ele alındı. Bilimsel adı Ornithogalum Demirizianum olan ve dünyada sadece Haymana'nın belirli bölgelerinde yetiştiği tespit edilen bitkinin, habitatındaki en küçük değişimlerden dahi etkilenen hassas bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar, türün korunmasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Başlatılan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında, bitkinin yayılış alanlarının belirlenmesi, popülasyon durumunun değerlendirilmesi, habitat özelliklerinin ortaya çıkarılması, tür üzerindeki tehditlerin analiz edilmesi ve koruma ile izleme stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

31 Mart tarihinde başlayan ve 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan proje kapsamında, toplam 150 gün boyunca türün mevcut durumu detaylı olarak incelenecek ve geleceğe yönelik koruma stratejileri hazırlanacak. Projede danışman olarak Dr. Ümit Subaşı, uzman olarak ise Uzm. Tuğrul Körüklü görev yapıyor.

Yetkililer, yalnızca Haymana'da yaşayan bu özel bitki türünün korunmasının, bölgenin ekolojik değerlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Haymana, Ankara, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 'Haymana Zarif Ak Yıldızı' için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi - Son Dakika

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