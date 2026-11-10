Hayrabolu OSB'de 700 ceviz ağacının ilk hasadı çalışanlarla yapıldı - Son Dakika
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Hayrabolu OSB'de 700 ceviz ağacının ilk hasadı çalışanlarla yapıldı

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Hayrabolu OSB\'de 700 ceviz ağacının ilk hasadı çalışanlarla yapıldı
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Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 18 dekarlık yeşil alanda yetiştirilen 700 ceviz ağacından ilk hasat alındı. İlk hasadın ürünleri OSB çalışanlarına dağıtıldı; bahçeden elde edilecek gelirin ilerleyen yıllarda personel maaşlarında kullanılması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yaklaşık 18 dekarlık yeşil alanda dikilen 700 ceviz ağacı ilk meyvelerini verdi. Sanayi bölgesinde oluşturulan ceviz bahçesinden elde edilecek gelirin ilerleyen yıllarda personel maaşlarının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Çetin, sanayi faaliyetlerinin yanı sıra çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelere de önem verdiklerini belirterek, yaklaşık 18 dekarlık alanda 700 ceviz ağacını kendi çalışanlarımızın emeğiyle toprakla buluşturduklarını söyledi.

"İlk meyveleri OSB çalışanlarına verdik"

Ceviz ağaçlarının ilk hasadının çalışan personellerle birlikte gerçekleştirildiğini ifade eden Hayrabolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Çetin, elde edilen ilk ürünlerin kurum çalışanlarına paylaştırdıklarını belirtti. Ağaçların ilerleyen yıllarda yüksek verime ulaşmasıyla projenin ekonomik katkısının olacağını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Yaklaşık 18 dekarlık alanımızda 700 ceviz ağacımız bulunuyor. Ağaçlarımızın ilk hasadını personelimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk ürünlerimizi emektar çalışanlarımızla paylaşacağız. Önümüzdeki yıllarda ceviz ağaçlarımızın verimi arttıkça önemli bir ekonomik değer ortaya çıkacak. Bu bahçeden elde edeceğimiz geliri OSB personelimizin maaşlarının ödenmesinde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem doğaya kazandırdığımız bu alan ekonomik bir değere dönüşecek hem de kendi kaynaklarımızla personel giderlerimizin karşılanmasına katkı sağlayacağız."

"Çevreye duyarlı bir sanayi anlayışını benimsedik"

Sanayinin yalnızca üretim tesislerinden ibaret olmadığını vurgulayan Çetin, çevreye duyarlı bir sanayi anlayışını benimsediklerini kaydetti.

Doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Çetin, "Doğayı korumak, yeşil alanları artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bizler sanayinin gelişirken doğayla uyum içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bugün diktiğimiz her ağaç, yarın hem çevremize hem de ekonomimize katkı sağlayacak. Bu projemizi uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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