Erzurum'un Tekman ilçesinde Haziran ayında karla mücadele devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Palandöken yaylasını kiralayan yörükler Haziran ayında yollarının kar yoğunluğu nedeni ile bölgeye ulaşım sağlanamadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Tekman karla mücadele ekipleri ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 6 metrelik karı temizlenerek yörüklerin yolu ulaşıma açıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Çevre › Erzurum'da Haziran ayında karla mücadele çalışması - Son Dakika
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