Hekimhan\'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi kırsalında kayalık alanda görülen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştı. Sürü halinde hareket eden dağ keçileri, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avlanması yasak olan yaban keçilerinin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.