Hindiler Yılanları İzledi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hindilerin, aralarına giren yılanları izlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesindeki hindilerin arasına iki yılan girdi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanlar birbirine dolanırken hindiler onları izledi. Yılanların, o sırada hindilere saldırmadığı görüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR