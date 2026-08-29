Hisarcık’ta Küçük Çay’da zemin temizliği başlatıldı - Son Dakika
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Hisarcık’ta Küçük Çay’da zemin temizliği başlatıldı

Hisarcık’ta Küçük Çay’da zemin temizliği başlatıldı
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Kütahya Hisarcık Belediyesi, Küçük Çay'da biriken çamur ve atıkları temizleyerek kötü koku, hastalık riski ve su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Belediye ekipleri tarafından Küçük Çay'da zemin temizleme çalışması gerçekleştirildi.

Çayın zemininde biriken çamur ve atıkların oluşturduğu kötü kokunun önlenmesi, muhtemel hastalık risklerinin ortadan kaldırılması ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Yenidoğan Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki köprü ile Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu alan arasındaki bölüm temizlendi.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ekiplerin söz konusu bölgede biriken çamur ve pislikleri temizleme çalışmalarını tamamladığını belirterek, temizlik çalışmalarının peyderpey devam edeceğini söyledi.

Başkan Demirtaş, "Belediye ekiplerimiz tarafından Yenidoğan Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki köprüden Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu alanda Küçük Çay zemininde biriken çamur ve pislikleri temizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Temizlik çalışmalarımız peyderpey devam edecektir. Çalışmaların tamamlanmasıyla çayın zemininde biriken çamur ve pisliklerin etrafa pis koku yayması önlenmiş olacak, ayrıca hastalık riski ortadan kalkacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hisarcık’ta Küçük Çay’da zemin temizliği başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık’ta Küçük Çay’da zemin temizliği başlatıldı - Son Dakika
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