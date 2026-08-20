Hisarcık’ta riskli metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kütahya Hisarcık'a bağlı Yeşilhisar Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Başkan Mustafa Demirtaş, güvenli yaşam alanları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi'nde, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk bina, Hisarcık Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.
Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından gerçekleştirilen yıkım çalışmasıyla, mahallede vatandaşlar açısından tehlike oluşturan yapı ortadan kaldırıldı. Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
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