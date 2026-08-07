Hobi Amaçlı Kabağından 1 Ton Hasat - Son Dakika
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Hobi Amaçlı Kabağından 1 Ton Hasat

Hobi Amaçlı Kabağından 1 Ton Hasat
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Mehmet İslah, evinin bahçesinde diktiği 3 kök Tevruz kabağından 1 ton ürün elde etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesine hobi amaçlı diktiği 3 kök Tevruz kabağından 1 tonun üzerinde ürün hasat eden çiftçi Mehmet İslah'ın ilk hasadı yüzünü güldürdü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak Köyü'nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet İslah'ın evinin bahçesine hobi amaçlı diktiği 3 kök Tevruz kabağı kısa sürede tüm bahçeyi sardı. İlk hasatta tanesi 35 ila 40 kilogram arasında değişen dev kabaklardan 1 tonun üzerinde ürün elde edildi. Yörede "Tevruz kabağı" ve "bal kabağı" olarak bilinen ürünün hem yemeklik hem de tatlı yapımında tercih ediliyor.

Kabakları tamamen hobi amaçlı yetiştirdiğini belirten İslah, ürünlerin veriminden memnun kaldığını dile getirerek, "Piyasasını tam olarak bilmiyorum. Talep olursa tatlı yapan işletmelere satabilirim. Onun dışında eşe dosta da ikram edeceğim." dedi.

Kabakların bir tanesi 35-40 kilo geliyor diyen Mehmet İslah, "Böyle bir kabak hasadı yaptık akşam üzeri, bu kabağı giden sene de denemiştim ama bu sene daha çok verim aldım. Burada ufak bir bahçem var, buraya 3 kök atmıştım şimdi bahçeyi de bak görüyorsunuz, çok uzun gidiyor. Bunları ben hatta kırpıyorum bahçemden sığmadığı için. Allah'a şükür hasadımızı yaptık. Kıbrıs kabağı da diyorlar ve de tatlıcıların kullandığı tatlı kabağı da diyorlar. Yemek de yapılıyor bundan. Sadece 3 kök kabaktan tahminen 700-800 kilogram ile 1 tona yakın ürün aldım. Talep olursa tatlı yapan işletmelere satabilirim. Onun dışında eşe dosta da ikram edeceğim." dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hobi Amaçlı Kabağından 1 Ton Hasat - Son Dakika

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