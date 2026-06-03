Homa Dalyanı'nda 2 ton atık temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Homa Dalyanı'nda 2 ton atık temizlendi

Homa Dalyanı\'nda 2 ton atık temizlendi
03.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi koordinasyonunda Homa Dalyanı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, kıyı erozyonuna karşı bilimsel müdahale yapıldı ve 2 ton katı atık ekosistemden uzaklaştırıldı.

Ege Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, Homa Dalyanı kıyı kordonunda gerçekleştirilen operasyonla kıyı erozyonuna bilimsel müdahale yapılırken, 2 ton katı atık ekosistemden uzaklaştırıldı.

İzmir Gediz Deltası sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin kritik sulak alan ekosistemlerinden biri olan Homa Dalyanı'nda, kıyı erozyonuna karşı yürütülen bilimsel restorasyon çalışmaları kapsamında detaylı bir çevre operasyonu gerçekleştirildi. Çalışmaların bilimsel danışmanlığı ve koordinasyonu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından yapılıyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında hazırlanan projenin yürütücülüğünü Nilsu Kacaroğlu Melis Özerbil üstleniyor. Projede, bölgedeki ekolojik dengenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için önemli bir adım oluşturuyor.

Erozyona karşı bilimsel restorasyon çalışmaların sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Son yıllarda artan fırtına ve dalga şiddeti, yükselen deniz seviyeleri ve yukarı havzalardaki barajlar nedeniyle deltaya ulaşamayan sediment akışı, Homa Dalyanı kıyı kordonunda ciddi erozyon süreçlerini tetikledi. Bu olumsuz tabloya dur demek amacıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kıyı koruma kapsamında seddeleme çalışmaları devam ederken, restorasyon sürecinin en kritik bileşenlerinden biri olan kıyı kordonu temizliği de başarıyla tamamlandı" dedi.

"2 tona yakın katı atık alandan uzaklaştırıldı"

Kıyı şeridinde yürütülen çalışmalardan bahseden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilen temizlik operasyonuna, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinden yaklaşık 50 gönüllü öğrenci katıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik kıyı şeridinde titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, büyük çoğunluğu plastik atıklardan oluşan yaklaşık 2 ton katı atık alandan uzaklaştırıldı. Temizlenen bölgelerin; tuzcul bitki örtüsü, kıyısal kum düzlükleri ve azmak sistemlerini içermesi, özellikle su kuşlarının üreme ve beslenme habitatları açısından hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Kuşlar için daha güvenli bir yaşam alanı

Çalışmaların stratejik bir müdahale niteliği taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Gerçekleştirilen bu kapsamlı müdahale ile su kuşlarının üreme alanları üzerindeki kirlilik baskısı azaltılırken, plastik ve katı atık kaynaklı hayati tehditler de ortadan kaldırıldı. Ekosistem sağlığının iyileştirilmesine yönelik bu adımın, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına doğrudan katkı sağlıyor. Çalışma, sadece bir temizlik faaliyeti olmanın ötesinde; iklim değişikliğine uyum, kıyı ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir bir doğa yönetimi açısından stratejik bir müdahale niteliği taşıyor" dedi.

Güçlü kurumsal iş birliği ve gençlerin dinamizmi

Homa Dalyanı'ndaki bu örnek çalışma, geniş bir kurumsal iş birliği ağı ile hayata geçirildi. Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yakup Öztürk ile İzmir Büyükşehir Belediyesi EGE ŞEHİR A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Doğan, çalışmaya maddi, lojistik ve kurumsal destek sağladı. Operasyon, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Fen ve Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlıklarının himayesinde gerçekleştirildi. Akademinin bilimsel gücü ile gençlerin enerjisinin birleştiği bu proje, Homa Dalyanı'nın geleceği için umut verici bir model oluşturuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Homa Dalyanı'nda 2 ton atık temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:00:51. #7.13#
SON DAKİKA: Homa Dalyanı'nda 2 ton atık temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.