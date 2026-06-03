Homa Dalyanı\'nda 2 ton atık temizlendi

Ege Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, Homa Dalyanı kıyı kordonunda gerçekleştirilen operasyonla kıyı erozyonuna bilimsel müdahale yapılırken, 2 ton katı atık ekosistemden uzaklaştırıldı.

İzmir Gediz Deltası sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin kritik sulak alan ekosistemlerinden biri olan Homa Dalyanı'nda, kıyı erozyonuna karşı yürütülen bilimsel restorasyon çalışmaları kapsamında detaylı bir çevre operasyonu gerçekleştirildi. Çalışmaların bilimsel danışmanlığı ve koordinasyonu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından yapılıyor. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında hazırlanan projenin yürütücülüğünü Nilsu Kacaroğlu Melis Özerbil üstleniyor. Projede, bölgedeki ekolojik dengenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için önemli bir adım oluşturuyor.

Erozyona karşı bilimsel restorasyon çalışmaların sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Son yıllarda artan fırtına ve dalga şiddeti, yükselen deniz seviyeleri ve yukarı havzalardaki barajlar nedeniyle deltaya ulaşamayan sediment akışı, Homa Dalyanı kıyı kordonunda ciddi erozyon süreçlerini tetikledi. Bu olumsuz tabloya dur demek amacıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kıyı koruma kapsamında seddeleme çalışmaları devam ederken, restorasyon sürecinin en kritik bileşenlerinden biri olan kıyı kordonu temizliği de başarıyla tamamlandı" dedi.

"2 tona yakın katı atık alandan uzaklaştırıldı"

Kıyı şeridinde yürütülen çalışmalardan bahseden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştirilen temizlik operasyonuna, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinden yaklaşık 50 gönüllü öğrenci katıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik kıyı şeridinde titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, büyük çoğunluğu plastik atıklardan oluşan yaklaşık 2 ton katı atık alandan uzaklaştırıldı. Temizlenen bölgelerin; tuzcul bitki örtüsü, kıyısal kum düzlükleri ve azmak sistemlerini içermesi, özellikle su kuşlarının üreme ve beslenme habitatları açısından hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Kuşlar için daha güvenli bir yaşam alanı

Çalışmaların stratejik bir müdahale niteliği taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Gerçekleştirilen bu kapsamlı müdahale ile su kuşlarının üreme alanları üzerindeki kirlilik baskısı azaltılırken, plastik ve katı atık kaynaklı hayati tehditler de ortadan kaldırıldı. Ekosistem sağlığının iyileştirilmesine yönelik bu adımın, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına doğrudan katkı sağlıyor. Çalışma, sadece bir temizlik faaliyeti olmanın ötesinde; iklim değişikliğine uyum, kıyı ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir bir doğa yönetimi açısından stratejik bir müdahale niteliği taşıyor" dedi.

Güçlü kurumsal iş birliği ve gençlerin dinamizmi

Homa Dalyanı'ndaki bu örnek çalışma, geniş bir kurumsal iş birliği ağı ile hayata geçirildi. Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yakup Öztürk ile İzmir Büyükşehir Belediyesi EGE ŞEHİR A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Doğan, çalışmaya maddi, lojistik ve kurumsal destek sağladı. Operasyon, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Fen ve Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlıklarının himayesinde gerçekleştirildi. Akademinin bilimsel gücü ile gençlerin enerjisinin birleştiği bu proje, Homa Dalyanı'nın geleceği için umut verici bir model oluşturuyor. - İZMİR