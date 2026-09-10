Honaz Dağı\'nda \'şelek boynuzlu\' nadir yaban keçisi görüntülendi

Denizli'nin zengin biyoçeşitliliğe sahip Honaz Dağı Milli Parkında, halk arasında "şelek boynuzlu" olarak bilinen asimetrik boynuz yapısına sahip nadir bir yaban keçisi görüntülendi.

Kızıl geyik, yaban domuzu, çakal ve vaşak gibi çok sayıda yaban hayatı türüne ev sahipliği yapan Honaz Dağı Milli Parkı, bu kez oldukça ilginç bir görüntüye sahne oldu. Bölgede yaşayan yaban keçisi popülasyonu içerisinde yer alan ve sıra dışı boynuz yapısıyla dikkat çeken bir yaban keçisi, doğal ortamında beslenirken kayda alındı.

Doğasever ve sosyal medya kullanıcısı İlyas İssi, Honaz Dağı eteklerinde gerçekleştirdiği gezinti sırasında fark ettiği keçiyi saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yaban keçisinin halk arasında "şelek boynuzlu" olarak adlandırılan asimetrik boynuz yapısına sahip olduğu görüldü. Doğuştan oluşan bir deformasyon ya da sonradan aldığı sert bir darbe sonucu zarar gördüğü tahmin edilen eğri ve farklı şekillenmiş boynuzlar, sosyal medyada ve doğaseverler arasında yoğun ilgi gördü.

Honaz Dağı'nın zengin biyoçeşitliliğini ve barındırdığı yaban hayatını bir kez daha gözler önüne seren görüntüler, bölgedeki koruma altındaki türlerin doğal yaşamlarına dair önemli ve nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.