Iğdır\'da Leylekler Tarla Avında

Iğdır'da yonca biçiminin ardından sulanan tarlalar, leyleklerin avlanma alanına dönüştü. Sulama sonrası hareketlenen solucanların yanı sıra, sıcak havalarda yoncaların arasına giren ve tarlanın sulanmasıyla ortaya çıkan çekirgeleri avlayan leylekler, kameraya yansıdı.

Iğdır'da yonca hasadının ardından sulanan tarlalarda çok sayıda leylek görüldü. Tarlalara gelen leylekler, sulama sonrası toprak yüzeyine yaklaşan solucanlar ile yoncaların arasına giren çekirgeleri avladı. Suyun etkisiyle hareketlenen canlıları takip eden leylekler, tarlada uzun süre beslenirken görüntülendi. Leyleklerin çekirge ve diğer canlıları avladığı anlar, kamera ile kaydedildi. Görüntülerde leyleklerin sulanan yonca tarlasında adeta birer avcı gibi hareket ederek böcekleri yakalaması dikkat çekti.