Iğdır’da Yol Bakım Çalışmaları Sürüyor

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yol ağının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yaylalara daha güvenli ve konforlu ulaşabilmesi amacıyla Aralık ilçesine bağlı Karahacılı Yaylası yolunda greyderli bakım ve zemin düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Merkez ilçedeki Kavaktepe Yaylası yolunda ise onarım ve yol iyileştirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan Tuzluca ilçesine bağlı Kırkbulak köy yolunda ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen drenaj borusu döşeme çalışmaları da tamamlandı. İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelindeki köy ve yayla yollarında bakım, onarım ve altyapı çalışmalarının planlanan program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi. - IĞDIR