İHA ile Bitki Koruma Uygulamaları Başladı
12.05.2026 18:03
İHA sistemleriyle bitki koruma uygulamaları için yeni yönergeler belirlendi, izin şartı getirildi.

İnsansız hava aracı (İHA-drone) sistemlerinin bitki koruma ürünü (BKÜ) uygulamalarında kullanımına ilişkin esaslar, 'İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Kullanılmasına İlişkin Yönerge' hükümlerine göre yürütülmeye devam ediyor.

Yönerge kapsamında, İHA sistemlerinin zirai mücadelede kullanımına izin verilen zararlı organizmalar ve uygulama alanları belirlendi. Buna göre; çeltikte yanıklık hastalığı, garsiyat alanlarında çekirge zararlısı, çeltik, buğday, arpa ve mısır tarlalarında yabancı otlar, pamukta çeşitli zararlılar ve bitki gelişim uygulamaları, buğdayda septorya yaprak lekesi, tahıl pas hastalıkları, mısır yaprak yanıklığı, ayçiçeğinde çayır tırtılı, zeytin ve Akdeniz meyve sineği ile zeytinde halkalı leke hastalığı gibi pek çok zararlı ve hastalığa karşı İHA ile ilaçlama yapılabiliyor. Ayrıca biyolojik mücadele etmeni salınımı da İHA sistemleri ile gerçekleştirilebilecek uygulamalar arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla sınırları içerisinde söz konusu uygulamaları gerçekleştirecek kişilerin her uygulama öncesinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden izin almak zorunda olduklarını belirtti.

Baydar, İHA ile yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden araçların kullanılabileceğini vurguladı. Uygulama yapacak kişilerin ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kayıtlı olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Bitki koruma ürünleri uygulama belgesine sahip olmayan kişilerin ise uygulama sırasında bu belgeye sahip bir kişi ile birlikte çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Baydar, yönergede yer almayan zararlı organizmalara yönelik İHA ile uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

