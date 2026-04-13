Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Kastamonu genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde soğuyan hava yerini yoğun sis tabakasına bıraktı. Özellikle İhsangazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde yoğunlaşan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
İlçe merkezini tamamen örten yoğun sis tabakası havadan görüntülendi. - KASTAMONU
Son Dakika › Çevre › İhsangazi'de Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?