İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı sürerken üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı - Son Dakika
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İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı sürerken üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı

İhsaniye\'de turşuluk salatalık hasadı sürerken üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde turşuluk salatalık hasadı devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, hasat yapan kadın üreticilerle bir araya gelerek üretim ve hasat süreci hakkında bilgi aldı. Ziyarette üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı ve ürünlerin izlenebilirliğini sağlayan B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde turşuluk salatalık hasadı devam ediyor.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede hasadı süren turşuluk salata üretim alanlarını ziyaret etti. Hasat yapan kadın üreticilerle bir araya gelen ekipler, üretim ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyarette üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, ürünlerin izlenebilirliğini sağlayan B-Reçete Sistemi hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı sürerken üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı sürerken üreticilere B-Reçete Sistemi anlatıldı - Son Dakika
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