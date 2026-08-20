İklim Değişikliği ve Sağlık Semineri - Son Dakika
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İklim Değişikliği ve Sağlık Semineri

İklim Değişikliği ve Sağlık Semineri
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Sinop'ta düzenlenen seminerde iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele alındı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Hayat Saatleri Projesi" kapsamında, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler düzenlenen seminerle ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde sunum yapan Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Pelin Ünaldı, "İklim değişiyor; sağlığımızı korumanın yolu, değişimi anlamaktan geçiyor" vurgusuyla küresel iklim krizinin çevre ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz yansımalarına dikkat çekti.

Giderek artan sıcaklıklar, mevsim kaymaları ve çevresel faktörlerin tetiklediği sağlık sorunlarına değinilen seminerde, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel ve kurumsal düzeyde alınabilecek koruyucu tedbirler değerlendirildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Programa kurum personeli ve ilgililer katıldı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İklim Değişikliği ve Sağlık Semineri - Son Dakika

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