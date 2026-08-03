İliç’te obruğa düşen yaban domuzu yavruları kurtarıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaklaşık 2 gündür düştükleri obrukta mahsur kalan yaban domuzu yavruları, kurumların ortak çalışmasıyla kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmaya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, İliç Belediyesi ve jandarma ekipleri destek verdi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda obrukta mahsur kalan yavru yaban domuzları bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan yavru yaban domuzları, daha sonra doğal yaşam alanlarına salındı.