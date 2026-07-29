İller Bankası Kavşağı’nda şerit artırımı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İller Bankası Kavşağı’nda şerit artırımı tamamlandı

İller Bankası Kavşağı’nda şerit artırımı tamamlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İller Bankası Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı ve bağlantı yollarında genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda trafiği rahatlatacak adımları tek tek atıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İller Bankası Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı ve bağlantı yollarında kapsamlı düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Hayata geçirilen proje ile trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedeflenirken, özellikle İller Bankası ve Akdeniz Üniversitesi kavşaklarında yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla şerit artırımı, kaldırım düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün de çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İller bankası kavşağına trafiği rahatlatan düzenleme"

Gün, İller Bankası Kavşağı'nda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla Antalya'nın önemli trafik sorunlarından birinin çözüme kavuşturmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Antalya trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan İller Bankası Kavşağı'nda uzun yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Çalışmalarımıza Gazi Bulvarı üzerinde başladık. Köprü üzerinde gerçekleştirdiğimiz şerit artırımıyla mevcut iki şeridi üç şeride çıkardık, ayrıca bir katılma ve bir ayrılma şeridi ekleyerek köprü geçişini toplam dört şeritli hale getirdik. Bu sayede kavşaktaki trafik akışını önemli ölçüde rahatlattık" dedi.

"Şerit artırımıyla trafik daha akıcı hale geldi"

Çalışmaların Dumlupınar Bulvarı'nda da devam ettiğini ifade eden Gün, "Dumlupınar Bulvarı'nda yaptığımız düzenlemelerle özellikle Akdeniz Üniversitesi Kavşağı'nda yaşanan yoğunluğu azaltıyoruz. Kavşakta trafik akışını olumsuz etkileyen dar boğazı ortadan kaldırarak araç geçişlerini daha güvenli ve akıcı hale getirdik. Şerit artırımı çalışmalarının yanı sıra asfalt yenileme, kaldırım ve bordür düzenlemeleri, kavşak iyileştirmeleri ile motorcu dostu bariyer uygulamalarını da tamamladık. Belediyemiz adına çalışmaların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İller Bankası, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İller Bankası Kavşağı’nda şerit artırımı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:51:24. #7.13#
SON DAKİKA: İller Bankası Kavşağı’nda şerit artırımı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.