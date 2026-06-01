İncekaya Köyü: Doğal Güzellikler ve Tarih - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İncekaya Köyü: Doğal Güzellikler ve Tarih

İncekaya Köyü: Doğal Güzellikler ve Tarih
01.06.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in İncekaya köyü, tarihi mağaraları ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesi İncekaya köyü; sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mağaraları ve inanç turizmiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya (Por) köyü, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geliyor. Urartu dönemine ait izler taşıyan ve kayalara oyulmuş yapılarıyla dikkat çeken İncekaya Mağaraları, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir atmosfer sunuyor. Sit alanı olarak koruma altında bulunan mağaralar, doğa yürüyüşü yapmak ve bölgenin tarihi dokusunu keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Köyde bulunan ve halk arasında "Bapir-i Kal" olarak bilinen Hüseyin Dede Türbesi ise inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Van Gölü'nün berrak suları, sakin koyları ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken İncekaya köyü; piknik, yüzme, fotoğrafçılık ve kamp gibi aktiviteler için de elverişli bir ortam sunuyor.

Bölge halkı, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan köyün turizm açısından daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtiyor. Bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çeken doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Por'un hilal şeklini andıran koyu, kayalara oyulmuş mağaraları ve türbeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti. Önen, "Bölgeye gelen dağcılar yaklaşık 2-3 saatlik yürüyüş ve tırmanışla zirveye ulaşabiliyor. Ayrıca doğa kampları, fotoğrafçılık etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için de oldukça elverişli bir alan oluşturuyor" dedi.

Bölgenin aynı zamanda inanç turizmi açısından da önemli olduğunu ifade eden Önen, türbe ziyaretleri nedeniyle yıl boyunca çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. Önen, sarp kayalıkların bulunduğu bazı alanlarda güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Bölgedeki bazı parkurlar deneyim gerektirmektedir. Özellikle amatör dağcıların tek başlarına tırmanış yapmamaları, muhtemel düşme risklerine karşı rehber eşliğinde hareket etmeleri önem taşımaktadır" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Van Gölü, Bitlis, Kültür, Turizm, Tatvan, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İncekaya Köyü: Doğal Güzellikler ve Tarih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı 8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Bu halini unutun Celal Şengör’ün inanılmaz değişimi Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

08:35
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:51
İstanbul’da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
07:10
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
07:04
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 09:18:20. #7.12#
SON DAKİKA: İncekaya Köyü: Doğal Güzellikler ve Tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.