İncekaya Köyü: Doğal Güzellikler ve Tarih

Bitlis'in Tatvan ilçesi İncekaya köyü; sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mağaraları ve inanç turizmiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya (Por) köyü, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geliyor. Urartu dönemine ait izler taşıyan ve kayalara oyulmuş yapılarıyla dikkat çeken İncekaya Mağaraları, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir atmosfer sunuyor. Sit alanı olarak koruma altında bulunan mağaralar, doğa yürüyüşü yapmak ve bölgenin tarihi dokusunu keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Köyde bulunan ve halk arasında "Bapir-i Kal" olarak bilinen Hüseyin Dede Türbesi ise inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Van Gölü'nün berrak suları, sakin koyları ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken İncekaya köyü; piknik, yüzme, fotoğrafçılık ve kamp gibi aktiviteler için de elverişli bir ortam sunuyor.

Bölge halkı, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan köyün turizm açısından daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtiyor. Bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çeken doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Por'un hilal şeklini andıran koyu, kayalara oyulmuş mağaraları ve türbeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti. Önen, "Bölgeye gelen dağcılar yaklaşık 2-3 saatlik yürüyüş ve tırmanışla zirveye ulaşabiliyor. Ayrıca doğa kampları, fotoğrafçılık etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için de oldukça elverişli bir alan oluşturuyor" dedi.

Bölgenin aynı zamanda inanç turizmi açısından da önemli olduğunu ifade eden Önen, türbe ziyaretleri nedeniyle yıl boyunca çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. Önen, sarp kayalıkların bulunduğu bazı alanlarda güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Bölgedeki bazı parkurlar deneyim gerektirmektedir. Özellikle amatör dağcıların tek başlarına tırmanış yapmamaları, muhtemel düşme risklerine karşı rehber eşliğinde hareket etmeleri önem taşımaktadır" diye konuştu. - BİTLİS