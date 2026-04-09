İncirliova\'da Fevzi Paşa Caddesi yenileniyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Fevzi Paşa Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

İncirliova Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda saha mesaisini sürdüren ekiplerin, şimdiki adresi Fevzi Paşa Caddesi oldu. İlçenin en işlek caddelerinden olan Fevzi Paşa Caddesi'nde ekipler, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarına başladı. Kaldırımların genişletilerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmasını sağlayacaklarını ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Gelişen ve büyüyen İncirliova için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalar ile ilgili İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "İlçemizin en işlek arterlerinden biri olan Fevzi Paşa Caddesi'nde kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarımıza başladık. Araç trafiğinin tek yön olarak sağlandığı ve her hafta Cuma günleri Köylü Pazarı'mızın kurulduğu caddede kaldırım genişletme çalışmalarımızla yayalarımızın geçişini daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Aynı zamanda uygunsuz araç parkının önüne geçerek trafik akışını daha düzenli bir yapıya kavuşturuyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle birlikte cadde üzerindeki esnaflarımızın da kullanım alanını genişleterek, hem ticari hareketliliği arttıracak hem de caddemizi estetik açıdan daha modern bir görünüme kavuşturacağız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN