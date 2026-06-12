İncirliova'da Yol Kapatılması Mahalleleri Mağdur Etti - Son Dakika
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İncirliova'da Yol Kapatılması Mahalleleri Mağdur Etti

İncirliova\'da Yol Kapatılması Mahalleleri Mağdur Etti
12.06.2026 13:23
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Erbeyli çıkışında refüj bariyerle kapanan yol, 7 mahallede ulaşımı 1 km uzattı. Muhtarlar isyan etti.

Aydın-İzmir karayolunun İncirliova ilçesi Erbeyli çıkışındaki yolun orta kısmı refüj bariyerle kapanınca 7 mahalleden İncirliova'ya ulaşım 1 kilometre uzadı. Muhtarlar, karayollarına yaptıkları yazılı başvurularının dikkate alınmamasından dolayı açıklamada bulundu.

Aydın-İzmir karayolunun yapımı devam ediyor. Karayolları tarafından yapımı devam eden Erbeyli-Kardeşköy yolu çalışması kapsamında Erbeyli Mahallesi çıkışında refüj bariyer ile kapatıldı. Yolun kapanmasıyla birlikte 7 mahalleden gelen araçlar, 1 kilometre ilerde U dönüşü yapmak zorunda kalıyor. Kapanmaması için yolun yapımına ilk başlandığında muhtarlar karayollarına dilekçe verdi. Karayolları tarafından dilekçeye red geldi. Gerekçe olarak kavşak metrajının tutmadığı bildirildi. Bunun üzerine muhtarlar İncirliova ilçe merkezinden Erbeyli çıkışına kadar ki bütün kavşakların ölçümünü yaptıklarında karayollarının red gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Buna rağmen Karayolları ekipleri youn orta kısmındaki refüjü bariyer ile kapattı. İki gündür sürücüler 1 km ilerde U dönüşü yaparak Aydın ve İncirliova'ya ulaşım sağlayabiliyor. Yayalar ise bariyerin üzerinde atlamak zorunda kalıyor. Yaya geçidinin de olmadığı kavşakta muhtarlar basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, Akçeşme Muhtarı Esra Türkeri, Arzular Mahallesi Muhtarı Ümit Özkan, Eğrek Muhtarı Fatih Cihan, Meşeli Muhtarı Bülent Yavuz, İsafakılar Muhtarı Zeynel Gündoğdu, İncirliova Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Yaldızer katıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Erbeyli Mahalle Muhtarı Tunç Aydın şunları söyledi: "Erbeyli merkezi bir köydür. Bu yol Aydın'a bağlı 7 mahalleye hizmet etmektedir. Mahalle muhtarları olarak 8 Ocak 2026'da karayollarına dilekçe verdik. 15 Şubat'ta bu dilekçemize red oyu geldi. Cevapta kavşak metrajının tutmadığı yazıyordu. Biz tüm muhtar arkadaşlarımızla birlikte İncirliova merkez ışıkları ile Hürriyet Mahallesi ışıkları arasında ölçüm yaptık. Hürriyet Mahallesi muhtarlığı ile sanayi kavşağı arasındaki metraj ölçümünü yaptık. Buraların ölçümünü yaptığımız zaman oranın bizim bu Erbeyli'ye göre daha kısa olduğunu gördük. Karayollarının çözüm odaklı bu konuya yaklaşmadığını düşünüyoruz" dedi.

Muhtar Aydın açıklamasının devamında, "Bariyerin kaldırılıp buraya bir ışıklandırma yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu yol kapandığından dolayı 1 km ilerde U dönüşü yapmak zorunda kalıyoruz. İnsanların buradan İncirliova ve Aydın'a gitmesi durumunda bariyerlerin üzerinden atlaması mümkün değil. Yayalar da düşünülmemiş. Bu yolun kapanmasıyla birlikte 1 km ilerdeki ışıklardan dönüyor. Orası da okullar bölgesi olduğu için kavşakta ister istemez bir yoğunluk oluşuyor. Bu trafiği kaldırmayacağını düşünüyoruz. Ayrıca buradan traktör, kamyon ve motosiklet gibi araçların ana yola çıkışında sürücüler zor anlar yaşıyor. Akçeşme, Hamitler, Arzular, Eğrek, İsafakılar, Çarıklar ve Meşeli Mahalleleri bu yolun kapanmasından dolayı bundan olumsuz etkilendi" diyerek yetkililere seslendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İncirliova'da Yol Kapatılması Mahalleleri Mağdur Etti - Son Dakika

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