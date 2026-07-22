İnönü'de alt yapı çalışmaları - Son Dakika
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İnönü'de alt yapı çalışmaları

İnönü\'de alt yapı çalışmaları
22.07.2026 17:01  Güncelleme: 17:02
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İnönü Belediyesi, ilçe genelinde altyapı, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Hamamcı, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

İnönü Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İsmetpaşa Mahallesi Yeni Arsalar Mevkii'nde greyder ile yeni sokak açma çalışmaları gerçekleştirilirken, açılan sokaklara granül malzeme serimi yapıldı.

Sarısu çevresinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanırken, Belediye Hizmet Binası çevresinde peyzaj ve çevre düzenleme faaliyetleri sürdürüldü. İlçeye değer katacak projeler arasında yer alan Anıtpark Mescidi yapım çalışmalarında temel betonunun dökümü gerçekleştirildi. Ayrıca Mustafa Kemal Caddesi'nde araç trafiği nedeniyle zarar gören orta refüjlerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından Kümbet Akpınar Koyun Yıkama Yeri duvarlarının sıva çalışmaları tamamlanırken, Anıtpark Tansel Sokak'ta ise çim biçme çalışmaları gerçekleştirilerek çevre düzenlemesine katkı sağlandı.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri ilçemizin her noktasına ulaştırmayı sürdüreceğiz"

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, belediye ekiplerinin ilçenin her noktasında planlı ve programlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "İnönü'müzün daha modern, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe olması için ekiplerimizle birlikte sahada aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri ilçemizin her noktasına ulaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, İnönü, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre İnönü'de alt yapı çalışmaları - Son Dakika

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