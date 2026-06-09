İnönü\'de bozulan yollar yenileniyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bozulan yolların yenilenmesine yönelik çalışmalar başladı. İnönü Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Orta Mahalle Bayramoğlu Sokak ve bu sokağa bağlantılı İnce, Erkoç ve Keser sokaklarda yeni kilit taş döşeme çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri eşliğinde bölgede ön hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mevcutta bozulan ve kullanım ömrünü tamamlayan malzemeler sökülerek alandan kaldırılıyor, ardından yeni kilit taş uygulaması için zemin düzenleme ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yaz dönemiyle birlikte yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Başkan Hamamcı, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için ilçemizin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizi daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla her yola el atacak, hizmetlerimizi kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi, yaz sezonu boyunca ilçe genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edecek. - ESKİŞEHİR