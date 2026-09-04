İscehisar'da jalapeno biber tarlalarında hasat öncesi kontroller yapıldı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jalapeno biber yetiştirilen arazilerde saha kontrolü gerçekleştirdi. Teknik personeller ürünlerin hasat olgunluğunu ve hastalık durumunu incelerken, üreticilere yetiştiricilik ve bitki sağlığı konularında bilgilendirme yaptı.
Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alternatif ürün üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla jalapeno biber yetiştirilen arazilerde saha kontrolü gerçekleştirildi.
Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde ürünlerin hasat olgunluk durumu incelenirken, hastalık ve zararlılara yönelik kontroller de yapıldı. Üreticilere yetiştiricilik ve bitki sağlığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
İlçede tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › İscehisar'da jalapeno biber tarlalarında hasat öncesi kontroller yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?