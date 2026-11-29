İskenderun'da motorda sıkışan kedi itfaiye ekiplerince sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde bir aracın motor kısmında sıkışan kedi, HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Vatandaşların bildirdiği olayda ekipler kediyi sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Çay Mahallesi'nde aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, koordineli çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkardı.
Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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