İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk bir haftada yüzde 53,14'e ulaştı - Son Dakika
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İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk bir haftada yüzde 53,14'e ulaştı

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İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı İSKİ'nin 19 Ekim verilerine göre yüzde 53,14'e yükseldi. Oran, geçen hafta yaklaşık yüzde 37 civarındayken yaklaşık yüzde 16'lik artışla bu seviyeye ulaştı.

İstanbul'da geçtiğimiz haftada etkili olan şiddetli yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı belirgin bir şekilde arttı. Bu oran bir haftada yüzde 16'lik artışla yüzde 53,14 oldu.

Megakent İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış, barajlardaki doluluk oranının artmasını sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin 19 Ekim verilerine göre, geçtiğimiz hafta yüzde 37 civarında olan doluluk oranında yaklaşık yüzde 16'lik bir artış oldu. Böylece bu oran yüzde 53,14'e yükseldi.

İstanbul barajlarında son durumu:

Ömerli Barajı: yüzde 77,39

Darlık Barajı: yüzde 88,83

Elmalı Barajı: yüzde 79,97

Terkos Barajı: yüzde 36,98

Alibey Barajı: yüzde 76,6

Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,35

Sazlıdere Barajı: yüzde 31,95

Istrancalar Barajı: yüzde 61,73

Kazandere Barajı: yüzde 8,08

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,76

Kaynak: İHA
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