Yeşilköy balıkçı barınağından denize atık su deşarj eden İSKİ’ye 1.6 milyon lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilköy balıkçı barınağından denize atık su deşarj eden İSKİ’ye 1.6 milyon lira ceza

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarjı tespit edilen İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırım uygulayarak 1 milyon 678 bin lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı. İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi. Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verildi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yeşilköy balıkçı barınağından denize atık su deşarj eden İSKİ’ye 1.6 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış
Konya’da ’isyan’ iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi
Tayland’da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

11:38
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi
Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 11:50:17. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilköy balıkçı barınağından denize atık su deşarj eden İSKİ’ye 1.6 milyon lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.