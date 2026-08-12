Kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ’ye 3’ncü kez ceza - Son Dakika
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Kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ’ye 3’ncü kez ceza

Kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ’ye 3’ncü kez ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne arıtılmamış atık su deşarj edildiğini tespit etti. By-pass hattından doğrudan deşarj nedeniyle İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 lira idari para cezası uygulandı; daha önce de ceza kesilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine yaptıkları denetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği yönündeki haberler üzerine Haramidere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında inceleme başlattı. Yapılan teknik incelemelerde tesise ait 4 adet deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise by-pass hattı olduğu tespit edildi.

Bakanlık izleme sistemine bağlı olmayan iki hat belirlendi

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki kirliliğin kaynağının by-pass hattından kaynaklanabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemede, taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı ve SAİS kabinine bağlantılarının yapılmadığı belirlendi. By-pass hattından alınan atık su numuneleri incelemeleri sonucu atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Çevre Kanunu uyarınca İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, by-pass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atık su deşarj edildiği öngörülüyor. Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de by-pass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü.

Daha önce iki kez daha ceza uygulanmıştı

Söz konusu by-pass hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin lira ve daha sonrasında işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak 2026 tarihinde iki katı yaptırımla 6 milyon 687 lira ceza uygulanmıştı. Problemin atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti. İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağı taahhüt edilmişti.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Politika, Yaşam, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ’ye 3’ncü kez ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ’ye 3’ncü kez ceza - Son Dakika
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