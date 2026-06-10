İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Renk Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Renk Oyunları

10.06.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'den gelen fitoplanktonlar, İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir turkuaz renk oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nın güney çıkışında, Karadeniz'den akıntıyla gelen turkuaz renkli suların Marmara Denizi'nin sularıyla birbirine karıştığı o eşsiz anlar havadan görüntülendi. Tarihi yarımada açıklarında belirginleşen renk ayrımı ve İstanbul'un silüeti, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Karadeniz'de hızla çoğalan ve üst akıntılarla İstanbul Boğazı'na taşınan 'Emiliania huxleyi' türü mikroskobik canlıların (fitoplanktonlar) oluşturduğu biyolojik zenginlik, denize eşsiz bir turkuaz tonu veriyor. Kalsiyum karbonat yapılı bu tek hücreli organizmaların güneş ışığını yansıtmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü, kirliliğin aksine deniz ekosisteminin canlılığını ve sudaki oksijen üretim döngüsünü gözler önüne seriyor. İki denizin karıştığı noktada oluşan bu doğal fenomen, suyun yüzeyini adeta devasa bir resim paletine çeviriyor. Özellikle Boğaz'ın güney kısmında, Sarayburnu açıklarında havadan çekilen görüntülerde suyun ton farkı keskin bir hat olarak göze çarpıyor. Karadeniz'in serin ve mikroskobik canlı bakımından zengin sularını Marmara'ya taşıyan akıntının izleri, turkuazdan koyu maviye uzanan bir renk geçişiyle net bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı'nın tarihi dokusuyla bütünleşen bu doğa olayı, megakentin eşsiz coğrafi güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Kültür Sanat, Karadeniz, Şölen, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Renk Oyunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:49:12. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Turkuaz Renk Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.